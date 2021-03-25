ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаСтокгольм принимает фигуристов. На ЧМ-2021 будут разыграны олимпийские путевки «Рейнджерс» продлили безвыигрышную серию «Баффало» до 14-ти матчейНХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Баффало», Панарин набрал три очка, «Вегас» разгромил «Сент-Луис» Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта
  • 07:17
    • Экс-игрок «Локомотива» подписал контракт с клубом из Перу
  • 22:00
    • «Локомотив» разгромил ЦСКА, сравняв счет в серии
  • 19:53
    • «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции
  • 19:45
    • Олич: Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть
  • 14:40
    • Олич — новый главный тренер ЦСКА
  • 18:39
    • «Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли
    Все новости спорта

    Израиль с Данией начнут без разведки?

    Израиль — Дания. Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 25 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Израиля Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз и ставки на Израиль — Дания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Шмейхель
    Израиль сыграет на своем поле с Данией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:00 мск. Израиль — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Израиль

    Израиль все никак не может попасть на какой-нибудь серьезный турнир. Всякий раз команде не хватает чего-то в квалификации.

    Вот и начало нынешнего отборочного цикла вселяет определенные надежды и ожидания. В группе с четырьмя примерно равными по классу командами у Израиля есть шанс зацепиться хотя бы за 2 место.

    Последними официальными поединками для команды были игры Лиги Наций. Последняя вышла удачной, ведь минимально были обыграны шотландцы.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Правда, в своем квартете израильтяне заняли лишь третью строчку. В общем, Бибрасу Нато и Манору Соломону есть куда расти.

    Дания

    Дания имела неплохие шансы достичь триумфа в Лиге Наций. Между тем, поражение от Бельгии (4:2) в последнем туре перечеркнуло все надежды скандинавов.

    Разумеется, сильное поколение сборной Дании намерено бороться за победу в группе. Да и вообще, представить мировой форум без датчан непросто.

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/03/2021

    • Притом, что Дания является истинно домашней командой. Осенью минувшего года команда поочередно сняла скальпы со сборных Швеции (2:0) и Исландии (2:1).

    А вот выездные поединки команде редко удаются. Между тем, в Израиле датчане постараются взять максимум очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.80, на ничью за 3.59, а на Израиль — за 4.89

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Израильтяне максимально мотивированы наконец-то квалифицироваться на чемпионат мира.

    Дания является потенциальным лидером группы, и явно постарается начать цикл с виктории.

    Датчане будут стремиться забить быстрый гол, ведь в их составе есть ряд сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.66

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Волгарь — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ммо — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Турция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Словения U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эстония — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Израиль — Дания 25.03.2021 в 20:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.66.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры