Израиль сыграет на своем поле с Данией в рамках 1-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:00 мск. Израиль — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Израиль все никак не может попасть на какой-нибудь серьезный турнир. Всякий раз команде не хватает чего-то в квалификации.

Вот и начало нынешнего отборочного цикла вселяет определенные надежды и ожидания. В группе с четырьмя примерно равными по классу командами у Израиля есть шанс зацепиться хотя бы за 2 место.

Последними официальными поединками для команды были игры Лиги Наций. Последняя вышла удачной, ведь минимально были обыграны шотландцы.

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Правда, в своем квартете израильтяне заняли лишь третью строчку. В общем, Бибрасу Нато и Манору Соломону есть куда расти.

Дания

Дания имела неплохие шансы достичь триумфа в Лиге Наций. Между тем, поражение от Бельгии (4:2) в последнем туре перечеркнуло все надежды скандинавов.

Разумеется, сильное поколение сборной Дании намерено бороться за победу в группе. Да и вообще, представить мировой форум без датчан непросто.

Притом, что Дания является истинно домашней командой. Осенью минувшего года команда поочередно сняла скальпы со сборных Швеции (2:0) и Исландии (2:1).

А вот выездные поединки команде редко удаются. Между тем, в Израиле датчане постараются взять максимум очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.80, на ничью за 3.59, а на Израиль — за 4.89

Израильтяне максимально мотивированы наконец-то квалифицироваться на чемпионат мира.

Дания является потенциальным лидером группы, и явно постарается начать цикл с виктории.

Датчане будут стремиться забить быстрый гол, ведь в их составе есть ряд сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.66