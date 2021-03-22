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    «Лион» — ПСЖ: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче 30-го тура Лиги 1 «Лион» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:4.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    В составе парижан дубль оформил Килиан Мбаппе, еще по мячу забили Данилу и Анхель Ди Мария.

    За хозяев поля отличились Ислам Слимани и Максвелл Корне.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — ПСЖ 2:4
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (15'), 0:2 Перейра Данилу (32'), 0:3 Анхель Ди Мария (47'), 0:4 Килиан Мбаппе (52'), 1:4 Ислам Слимани (62'), 2:4 Максвелл Корне (81') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер (Синали Дьоманде, 7827'), Марсело, Маттиа Де Шильо, Максвелл Корне, Лукас Пакета, Тьяго Мендес (Бруно Гимарайнс, 5627'), Максанс Какере, Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 7427'), Мемфис Депай (Ислам Слимани, 5627'), Тино Кадевере (Лео Дюбуа, 5627') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 8627'), Марко Верратти, Килиан Мбаппе (Неймар, 7027'), Анхель Ди Мария, Перейра Данилу, Идрисса Гана Гейе (Андер Эррера, 8627'), Мойзе Кин (Юлиан Дракслер, 9027') Предупреждения: Тино Кадевере (40'), Синали Дьоманде (90')

    ПСЖ по очкам догнал в таблице чемпионата Франции лидировавший «Лилль», которого теперь обошел по дополнительным показателям. «Лион» находится на третьей строчке.

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