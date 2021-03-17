Штиндль: Нужно признать, что такой соперник, как «Ман Сити», нам не по зубам

Капитан менхенгладбахской «Боруссии»прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от(0:2) в 1/8 финала.

«Мы играли против одной из лучших команд мира. Мы очень мало владели мячом, и у нас было очень мало моментов, потому что "Сити" снова показал невероятный футбол.

Мы много ждали от самих себя, создали несколько полумоментов и должны были забить хотя бы один гол.

Мы попытались сыграть в свой футбол, но это очень тяжело против такой команды, которая ведет свою игру.

Они были лучше нас на протяжении 180 минут. Они не оставляли нам ни времени, ни пространства, и постоянно выдавливали нас из своей зоны.

Нам не удавалось выходить в ключевые зоны. Гол нам бы очень помог, конечно, ведь мы работали не покладая рук.

Они были настолько хороши, что, думаю, мы просто должны признать: такой соперник нам не по зубам», — сказал игрок в интервью Sky Germany.