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    Штиндль: Нужно признать, что такой соперник, как «Ман Сити», нам не по зубам

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    Капитан менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в 1/8 финала.

    Ларс Штиндль
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    Ларс Штиндль

    «Мы играли против одной из лучших команд мира. Мы очень мало владели мячом, и у нас было очень мало моментов, потому что "Сити" снова показал невероятный футбол.

    Мы много ждали от самих себя, создали несколько полумоментов и должны были забить хотя бы один гол.

    Мы попытались сыграть в свой футбол, но это очень тяжело против такой команды, которая ведет свою игру.

    Они были лучше нас на протяжении 180 минут. Они не оставляли нам ни времени, ни пространства, и постоянно выдавливали нас из своей зоны.

    Нам не удавалось выходить в ключевые зоны. Гол нам бы очень помог, конечно, ведь мы работали не покладая рук.

    Они были настолько хороши, что, думаю, мы просто должны признать: такой соперник нам не по зубам», — сказал игрок в интервью Sky Germany.

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