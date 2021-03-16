На Копа Америка-2021 сыграют десять сборных, передает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

Традиционно в турнире выступают сборные с других континентов, однако получившие приглашение Австралия и Катар отказались от участия.

Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год и совпал по срокам с отборочным турниром ЧМ-2022 в Азии.

Турнир пройдет с 11 июня по 10 июля, впервые в истории его примут две страны — Колумбия и Аргентина. Команды разделят на две группы. В группе А сыграют Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили. В группе B — Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор. В плей-офф пробьются по четыре команды из каждой группы.