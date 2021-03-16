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    На Копа Америка-2021 сыграют десять сборных

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    На Копа Америка-2021 сыграют десять сборных, передает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

    На Копа Америка-2021 сыграют десять сборных
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    На Копа Америка-2021 сыграют десять сборных

    Традиционно в турнире выступают сборные с других континентов, однако получившие приглашение Австралия и Катар отказались от участия.

    Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год и совпал по срокам с отборочным турниром ЧМ-2022 в Азии.

    Турнир пройдет с 11 июня по 10 июля, впервые в истории его примут две страны — Колумбия и Аргентина. Команды разделят на две группы. В группе А сыграют Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили. В группе B — Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор. В плей-офф пробьются по четыре команды из каждой группы.

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