ESPN анализирует, как трансферная мощь и стратегическое превосходство сделали бразильские клубы почти недосягаемыми — и есть ли у Аргентины шансы вернуть свое место на вершине.

Ключевым стал 2019 год. Именно тогда два Лионеля — главный тренер Лионель Скалони и лидер команды Лионель Месси— начали строить проект, который впоследствии подарил Аргентине, возможно, самую успешную сборную в ее истории.

В том году «альбиселесте» остановились в полуфинале Кубка Америки, уступив будущим чемпионам — Бразилии. Но команда уже обретала форму, и признаки будущего успеха были очевидны. Месси впервые за долгие годы оказался органично встроен в коллектив, и после почти трех десятилетий без титулов Аргентина выиграла два последних Кубка Америки, а между ними — главный трофей: чемпионат мира 2022 года.

Однако если для сборной это была эпоха расцвета, то на уровне клубного футбола Аргентины ничего подобного не произошло — во многом потому, что почти все партнеры Месси по национальной команде выступают за границей. Показательно, что тот же 2019 год стал переломным и для футбола в Бразилии — но уже по другой причине.

Перед Кубком Либертадорес того года бразильские клубы брали трофей лишь раз за предыдущие пять сезонов. И казалось, что серия продолжится: в финале «Фламенго» из Рио-де-Жанейро уступал «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса 0:1 вплоть до последних минут. Но в компенсированное время бразильцы забили дважды и перевернули ход матча. С этого момента история турнира изменилась навсегда.

Победа «Фламенго» стала началом нынешней гегемонии: шесть подряд титулов для Бразилии, причем четыре финала оказались чисто бразильскими. Подобного доминирования не знала 66-летняя история Кубка Либертадорес. Финансовый фактор, безусловно, играет огромную роль, но он не объясняет всего. Еще десять лет назад бразильские клубы были богаче большинства соперников, но это не гарантировало успеха.

«Фламенго» — победитель Кубка Либертадорес-2019 globallookpress.com

Деньги продолжили поступать, и что важнее — их начали тратить гораздо эффективнее. Приглашение иностранных специалистов, особенно тренеров из Португалии, принесло новые идеи. Скаутская работа вышла на новый уровень: все больше игроков приезжают из соседних стран Южной Америки. И теперь в регионе растет опасение: остановить бразильскую машину может оказаться невозможным.

Футбол умеет удивлять и сбивать с ног даже признанных гигантов. Может, это случится в этом году? Ведь в четвертьфиналы нынешнего розыгрыша вышли три бразильских клуба и сразу четыре аргентинских. Неужели настал момент, когда команды из Аргентины вернут себе лидерство в южноамериканском клубном футболе?

Ответ? Скорее всего, нет.

Надежда все же не умерла. Было ясно, что как минимум один аргентинский клуб окажется в полуфинале, и «Расинг» без особых проблем прошел соотечественников из «Велес Сарсфилд».

Теперь же «Расинг» остался в одиночестве. Оба других громких противостояния между грандами Южной Америки завершились в пользу бразильцев — и это при всей драматичности матчей выглядело закономерным.

Разрыв в классе подтвердил и недавний Клубный чемпионат мира: аргентинские команды вылетели еще на групповом этапе, тогда как бразильские пробились в плей-офф. Более того, «Фламенго» и «Палмейрас» из Сан-Паулу вернулись из США даже с легким разочарованием — их амбиции были выше достигнутого.

Достаточно взглянуть на их трансферную кампанию. Так, «Палмейрас» в этом году подписал нападающего Витора Роке из «Барселоны», плеймейкера Андреаса Перейру из «Фулхэма» и парагвайского вингера Рамона Сосу из «Ноттингем Форест». «Фламенго» усилился высококлассной парой полузащитников — Жоржиньо из «Арсенала» и Саулем Ньигесом из «Атлетико», а также вернулся в Мадрид за левым фланговым игроком Самуэлем Лино.

Составы этих двух гигантов оцениваются как минимум в два с половиной раза дороже, чем у любого другого участника турнира.

Витор Роке globallookpress.com

Для Аргентины надежда связывалась прежде всего с «Ривер Плейт» — клубом с великой историей, глубокой скамейкой и теперь уже самым вместительным стадионом на континенте. Свое слово мог сказать и «Эстудиантес»: под руководством президента клуба Хуана Себастьяна Верона они всегда умели грамотно инвестировать. Но первые впечатления от их противостояний с бразильскими грандами были тревожными: казалось, аргентинцев просто сметут.

В Буэнос-Айресе «Ривер» был буквально разорван «Палмейрасом» в первом тайме и должен был быть доволен тем, что ушел на перерыв, уступая всего лишь в два мяча. А положение «Эстудиантеса» выглядело еще мрачнее. Их первая встреча проходила на поле «Фламенго», и под мощный рев «Мараканы» гости пропустили дважды уже к 10-й минуте. Если бы это были боксерские поединки, судья, вероятно, остановил бы их досрочно.

Фрагмент матча «Фламенго» — «Эстудиантес» globallookpress.com

Но футбол всегда оставляет пространство для маневра. В перерыве оба аргентинских тренера нашли решения. «Ривер» отказался от схемы с тремя центральными защитниками и стал действовать выше по полю, лишив «Палмейрас» привычного пространства для розыгрыша. «Эстудиантес» страдал от неожиданных подключений Гильермо Варелы, экс-игрока «Манчестер Юнайтед», и выпустил Гастона Бенедетти, чтобы перекрыть его фланг.

Игра изменилась в обоих матчах. К финальному свистку первых матчей аргентинцы сумели отыграть по мячу и сохранить шансы на общий успех. А через неделю, в ответных встречах, они продолжили в том же духе. Уже к перерыву обе команды вели в счете и сравняли общий результат. «Ривер Плейт» заставил замолчать бразильскую публику, выйдя вперед, а на стадионе в Ла-Плате фанаты «Эстудиантес» взорвались от восторга.

Основное время не выявило победителя, и болельщики готовились к серии пенальти. Но герой нашелся в воротах «Фламенго»: аргентинский голкипер Агустин Росси отразил два удара и вывел свою команду в полуфинал, оставив трибуны в тишине и разочаровании.

«Палмейрас» — в полуфинале Кубка Либертадорес globallookpress.com

Если «Фламенго» пришлось буквально выцарапывать путевку в 1/2 финала, то «Палмейрас» сделал это с размахом. «Ривер Плейт» так и не сумел сдержать атакующую мощь бразильцев: во втором тайме отличились Витор Роке и аргентинец Хосе Мануэль Лопес. Итог — 3:1 в ответной встрече и 5:2 по сумме двух матчей.

Теперь, оказавшись в разных частях сетки, «Фламенго» и «Палмейрас» считаются главными фаворитами на очередной чисто бразильский финал. «Расинг», который в последние годы успешно играет против клубов из Бразилии, постарается этому помешать — их очное противостояние с «Фламенго» состоится в формате двух матчей в следующем месяце.

«Палмейрас» же встретится с эквадорским «ЛДУ Кито», которая преподнес сюрприз, обыграв «Сан-Паулу» дома и в гостях, не позволив Бразилии делегировать в полуфинал трех участников. В предыдущем раунде эквадорцы выбили действующего чемпиона — «Ботафого», так что настроение у них на подъеме, почти как высота Кито, традиционно тяжелая для непривычных соперников.

И все же общее ощущение таково: и «ЛДУ Кито», и «Расинг» ждет восхождение на собственную гору, если они хотят не допустить очередного чисто бразильского финала главного клубного турнира Южной Америки.