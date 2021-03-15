ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта
  • 22:57
    • Вратарь «Колорадо» Грубауэр стал первой звездой недели в НХЛ
  • 20:55
    • Миранчук будет в заявке на матч с «Реалом»
  • 18:51
    • Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя
  • 13:37
    • Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы
  • 13:31
    • Головин и Дзюба вызваны в сборную России на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией
    Все новости спорта

    Гвардиола: Терять «Боруссии» нечего, и она сделает все, чтобы отыграться

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Германии Боруссия М Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Хосеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» стоит опасаться «Боруссии» в ответной игре 1/8 Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Противостояние продолжится со счета 2:0 в нашу пользу. Но это новый матч, и нельзя забывать, какие классные футболисты будут нам противостоять — от Яна Зоммера до Маркуса Тюрама. Терять "Боруссии" нечего, и она сделает все, чтобы отыграться. Так что мы должно быть готовы — надо постараться выиграть и второй поединок.

    У "Боруссии" достаточно козырей, чтобы наказать нас. Это действительно сильная команда. Я знаю, что у Менхенгладбаха очень богатая история. Все что могу сказать — мы поедем в Будапешт за еще одной победой. И я жду именно победы от своих ребят.

    Завтра мы будем играть на победу и стараться выйти в четвертьфинал. Других задач у меня нет», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч между «Ман Сити» и «Боруссией» М состоится 16 марта в 23:00 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Воспользуется ли «Чикаго» проблемами «Оклахомы»?
  • «Чикаго» — «Оклахома». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дерби — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры