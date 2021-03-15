Гвардиола: Терять «Боруссии» нечего, и она сделает все, чтобы отыграться

считает, что «Манчестер Сити» стоит опасаться «Боруссии» в ответной игре 1/8 Лиги чемпионов.

«Противостояние продолжится со счета 2:0 в нашу пользу. Но это новый матч, и нельзя забывать, какие классные футболисты будут нам противостоять — от Яна Зоммера до Маркуса Тюрама. Терять "Боруссии" нечего, и она сделает все, чтобы отыграться. Так что мы должно быть готовы — надо постараться выиграть и второй поединок.

У "Боруссии" достаточно козырей, чтобы наказать нас. Это действительно сильная команда. Я знаю, что у Менхенгладбаха очень богатая история. Все что могу сказать — мы поедем в Будапешт за еще одной победой. И я жду именно победы от своих ребят.

Завтра мы будем играть на победу и стараться выйти в четвертьфинал. Других задач у меня нет», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Ман Сити» и «Боруссией» М состоится 16 марта в 23:00 мск.