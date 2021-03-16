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    «Манчестер Сити» забьет «Боруссии» больше двух мячей?

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.91) на тоталы в Лиге чемпионов 16 марта 2021 года

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    «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в первом матче со счетом 2:0
    «Манчестер Сити» сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 16 марта в Будапеште, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в первом матче с «Боруссией», как обычно, создал большое количество опасных моментов, но забить смог лишь дважды — по голу в каждом тайме. Впрочем, более чем солидный результат для матча, который номинально был для «Сити» гостевым. Тогда команды тоже встретились на нейтральном поле.

    После этого «Манчестер Сити» уже успел провести пять матчей. И в одном из них команда Хосепа Гвардиолы проиграла — это случилось в дерби Манчестера (0:2).

    Вопреки прогнозам, «Манчестер Юнайтед» не позволил землякам продлить победную серию, которая к тому моменту успела перевалить за 20 матчей.

    Кроме того, перед очередной поездкой в Будапешт «Сити» без проблем выиграл у «Саутгемптона» (5:2) и разгромил «Фулхэм» (3:0).

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  • 25/02/2021

    • Несмотря на чересчур плотный график, о физическом состоянии «Манчестер Сити» можно не переживать, Гвардиола практически в каждом матче проводит ротацию состава.

    «Боруссия» М

    А вот у «Боруссии» явно не все в порядке. И по всей видимости, на игру команды повлияло заявление клуба о будущем Марко Розе, который после этого сезона займет пост главного тренера дортмундской «Боруссии».

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    • Сразу после этой новости «Боруссия» проиграла шесть матчей подряд.

    Поражение от «Сити» идет вторым в этой цепочке неудач. И надо сказать, что Гладбах конкретно разочаровал в первой игре против лидера АПЛ. За 90 минут «Боруссия» так и не создала хотя бы один толковый момент.

    В конце февраля команда Розе проиграла «Лейпцигу», а уже в марте вылетела из Кубка Германии и продлила серию поражений в Бундеслиге.

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    Последний раз «Боруссия» побеждала в начале февраля.

    Ставка на «Манчестер Сити» — «Боруссия» М

    Букмекеры уверены, что матч получится результативным, на общий тотала больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.52.

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    Учитывая, как «Боруссия» в последнее время играет в защите, «Сити» вполне может самостоятельно организовать «верх».

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1,5 за 2.91.

    А вот от «Боруссии» вряд ли стоит ожидать чего-то серьезного, немецкая команда на данный момент не готова к подвигам.

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