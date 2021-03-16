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    Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз (к. 1.98) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 16 марта в Будапеште, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    Первая встреча, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась победой англичан со счетом 2:0. «Сити» в гостях забил по голу в каждом тайме.

    После этого манкунианцы провели пять матчей, завершив февраль домашней победой над «Вест Хэмом» (2:0), а март начав домашним же разгромом «Вулверхэмптона» (4:1).

    Затем в манчестерском дерби команда Гвардиолы дома проиграла «МЮ» (0:2), прервав беспроигрышную серию во всех турнирах, которая тянулась с ноября 2020 года.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних матчах «Ман Сити» дома разгромил «Саутгемптон» (5:2) и на своем поле крупно обыграл «Фулхэм» (3:0).

    После 30 туров АПЛ «Ман Сити» лидирует с 71 очком. Разница мячей 64-21, Илкай Гюндоган забил 12 голов, еще по 9 у Стерлинга и Мареза.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    В середине февраля стало известно, что главный тренер «жеребят» Марко Розе летом переедет в Дортмунд. После этого команда посыпалась, проиграв шесть матчей подряд.

    Поражение от «Ман Сити» стало вторым в этой серии. Не помогло и то, что «Боруссии» пришлось проводить домашний матч в Будапеште из-за антиковидных мер.

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    • Затем в Бундеслиге «Боруссия» проиграла на выезде «Лейпцигу» (2:3), ведя по ходу матча 2:0, а после этого вылетела из Кубка Германии, уступив дома дортмундской «Боруссии» (0:1).

    В последних матчах Бундеслиги менхенгладбахский клуб дома проиграл «Байеру» (0:1), а затем на выезде уступил «Аугсбургу» (1:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 25 туров Бундеслиги «Боруссия» с 33 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 41-40, Ларс Штиндль забил 10 голов, еще по 5 у Нойхауса и Хофмана.

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.24, на ничью в основное время — 6.20, а на победу «Боруссии» — 12.00.

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    Проход «Манчестер Сити» в четвертьфинал оценивают с коэффициентом 1.01, а успех «Боруссии» с коэффициентом 25.

    Манкунианцам достаточно не проиграть в ответном поединке, также их устроит поражение с разницей в 1 мяч. Прогнозируем, что «Манчестер Сити» победит.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.72.

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