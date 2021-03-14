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    «Оренбург» разошелся миром с «Акроном»

    «Акрон» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Оренбург» сыграл вничью с «Акроном» в выездном матче 30-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Жигулевске на стадионе «Кристалл», завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 12-й минуте, когда точный удар нанес Антон Килин. Гости восстановили паритет на 51-й минуте благодаря голу Дмитрия Воробьева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Оренбург 1:1
    Голы: 1:0 Антон Килин (12'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (52') Акрон: Сергей Волков, Дмитрий Литвин, Булат Садыков (Артур Газданов, 46'), Антон Килин, German Ferreyra (Daur Kvekveskiri, 77'), Василий Пьянченко, Maksim Mayrovich, Иван Чудин (Артём Делькин, 58'), Никита Чичерин, Vsevolod Nihaev (Александр Босов, 71'), Karim Giraev (Азнаур Герюгов, 58') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Renato Gojkovic, Денис Ткачук, Тимур Аюпов, Николай Прудников (Александр Эктов, 79'), Дмитрий Воробьёв, Джоэль Фамейе (Максим Палиенко, 73'), Алексей Миронов, Андрей Козлов Предупреждения: Иван Чудин (8'), German Ferreyra (9'), Renato Gojkovic (34'), Дмитрий Литвин (63'), Василий Пьянченко (66'), Антон Килин (90'), Александр Эктов (90'), Maksim Mayrovich (90')

    В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает третье место (61 очко), а «Акрон» — 18-е (28 очков).

    Другие результаты:

    «Алания» — «Нефтехимик» — 1:1
    «Текстильщик» — «Динамо» Брянск — 1:0
    «Факел» — «Чертаново» — 4:1

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