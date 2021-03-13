«Леванте» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

«Леванте» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 18-й минуте забил нападающий хозяев Рохер Марти.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев участия в матче не принимал.
Футбол. Испания. Примера
Леванте — Валенсия 1:0
Гол: 1:0 Рохер (18') Леванте: Айтор, Оскар Дуарте (Робер, 59'), Рубен Везу, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон (Сон, 85'), Энис Барди, Рубен Рочина (Антонио Аранда, 85'), Никола Вукчевич, Хорхе де Фрутос, Рохер (Серхио Леон, 72'), Хосе Моралес Луис (Микаэль Мальса, 72') Валенсия: Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Уго Гильямон (Алехандро Бланко, 76'), Тьерри Корреа (Давид Хасон, 85'), Антонио Латорре, Гонсалу Гуэдеш, Кристиан Олива (Юнус Муса, 85'), Даниэль Васс, Ли Кан Ин (Ману Вальехо, 63'), Кевин Гамейро (Патрик Кутроне, 76') Предупреждения: Рубен Везу (4'), Давид Хасон (31'), Антонио Латорре (34'), Энис Барди (39'), Муктар Дьякаби (61'), Никола Вукчевич (75'), Ману Вальехо (88')
«Леванте» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» находится на 12-й строчке.