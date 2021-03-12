Мхитарян получил травму в матче с «Шахтером»

Полузащитникполучил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против донецкого

32-летний армянин при счете 1:0 был заменен на 35-й минуте, вместо него вышел Борха Майорал. Степень серьезности повреждения Мхитаряна и его сроки восстановления станут известны позднее.

Напомним, что Мхитарян играл за «Шахтер» с 2010 по 2013 год, по три раза выиграв с донецкой командой чемпионат Украины и Кубок страны.

В текущем сезоне Мхитарян пропустил из-за травм и болезней больше двух недель. На его счету 11 голов и девять результативных передач в 33 матчах.