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    • Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Вильярреала»
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    Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Вильярреала»

    «Динамо» К — «Вильярреал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 0:2.

    «Желтая субмарина» вышла вперед на 30-й минуте, когда Жерар Морено выполнил прострел, а Пау Торрес поразил пустые ворота.

    На 52-й минуте отличился Рауль Альбиоль, удачно сыгравший на добивании после того, как Георгий Бущан отбил мяч перед собой.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Динамо К — Вильярреал 0:2
    Голы: 0:1 Пау Торрес (30'), 0:2 Рауль Альбиоль (52') Динамо К: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 84'), Сергей Сидорчук (Александр Андриевский, 68'), Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 68'), Виктор Цыганков, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Артём Беседин Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес (Рамиро Фунес Мори, 46'), Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 85'), Этьен Капу, Херар Морено (Алехандро Баэна, 90'), Самуэль Чуквезе (Коста Хауме, 84'), Пако Алькасер (Карлос Бакка, 63') Предупреждения: Сергей Сидорчук (9'), Альфонсо Педраса (24'), Этьен Капу (66')

    Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.

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