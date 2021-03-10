Консейсау: Игроки «Порту» идеально воплотили в жизнь мой план

Главный тренерподвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

Встреча завершилась победой туринцев в дополнительное время (3:2), но в следующий раунд вышли «драконы», выигравшие первый матч — 2:1.

«У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса. Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности "Ювентусу".

Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу их поздравить с блестяще проделанной работой. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан "Порту". Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у "Порту" в крови.

Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться еще лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру. Такие матчи попадают в историю клуба. Игроки зажгли болельщиков своей страстью», — цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.