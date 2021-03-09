Клопп не планирует тренировать сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля»заявил, что не планирует тренировать сборную Германии после ухода

Ранее стало известно, что Лев покинет немецкую сборную после чемпионата Европы по футболу.

«Нет, я не готов тренировать сборную Германии даже после лета. Лев проделал невероятную работу за эти годы. Он — один из самых успешных тренеров.

И я понимаю, что он хочет провести последний Евро. Потом кто-то другой будет делать его работу. В Германии много хороших тренеров.

Я не буду доступен для этой работы ни этим летом, ни следующим. У меня есть контракт с "Ливерпулем" на три года», — цитирует Клоппа Goal.com.