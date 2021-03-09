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    Клопп не планирует тренировать сборную Германии

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не планирует тренировать сборную Германии после ухода Йоахима Лева.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Ранее стало известно, что Лев покинет немецкую сборную после чемпионата Европы по футболу.

    «Нет, я не готов тренировать сборную Германии даже после лета. Лев проделал невероятную работу за эти годы. Он — один из самых успешных тренеров.

    И я понимаю, что он хочет провести последний Евро. Потом кто-то другой будет делать его работу. В Германии много хороших тренеров.

  • Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
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    • Я не буду доступен для этой работы ни этим летом, ни следующим. У меня есть контракт с "Ливерпулем" на три года», — цитирует Клоппа Goal.com.

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