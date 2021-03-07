«Кельн» — «Вердер»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет открыл на 66-й минуте форвард гостей Джошуа Сарджент, но на 83-й минуте защитник Йонас Хектор спас хозяев от поражения.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Вердер 1:1
Голы: 0:1 Джошуа Сарджент (66'), 1:1 Йонас Хектор (83') Кёльн: Тимо Хорн, Ноа Каттербах, Хорхе Мере, Яннес-Килиан Хорн, Мариус Вольф, Исмаил Якобс (Димитрис Лимниос, 71'), Макс Мейер, Эльвис Реджбечай (Йонас Хектор, 71'), Эйе Скири, Ян Тильман (Доминик Дрекслер, 66'), Ондрей Дуда (Эммануэль Деннис, 71') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович, Омер Топрак, Марко Фридль, Людвиг Аугустинсон (Феликс Агу, 90'), Kevin Moehwald (Романо Шмид, 57'), Теодор Гебре Селасси, Максимилиан Эггештайн, Милот Рашица, Niclas Fuellkrug (Леонардо Биттенкорт, 57'), Джошуа Сарджент (Дейви Зельке, 86') Предупреждения: Исмаил Якобс (21'), Доминик Дрекслер (80')
«Вердер» располагается на 12-й строчке в таблице Бундеслиге, «Кельн» — 14-й.