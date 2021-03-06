«Эльче» — «Севилья»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: twitter.com/SevillaFC
Счет в матче на 70-й минуте открыли хозяева — отличился хавбек Хосе Гутьеррес. А спустя шесть минут аргентинский форвард Гвидо Каррильо удвоил преимущество «Эльче».
На 90-й минуте Люк де Йонг отквитал один мяч.
Футбол. Испания. Примера
Эльче — Севилья 2:1
Голы: 1:0 Рауль Гутьеррес (70'), 2:0 Гидо Каррильо (76'), 2:1 Люк де Йонг (90') Эльче: Эдгар Бадия, Гонсало Верду, Дани Кальво, Антонио Барраган, Хосема, Иван Марконе (Оменук Мфулю, 62'), Тете Моренте (Хосан, 76'), Рауль Гутьеррес (Диего Гонсалес, 90'), Фидель Чавес, Лукас Бое (Луисми, 90'), Гидо Каррильо Севилья: Томаш Вацлик, Серджи Гомес, Карим Рекик, Хесус Навас (Сусо, 68'), Серхио Эскудеро (Маркос Акунья, 57'), Неманья Гудель, Иван Ракитич (Жоан Жордан, 57'), Алехандро Гомес (Юссеф Эн-Несири, 76'), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 57') Предупреждения: Иван Марконе (2'), Лукас Бое (47'), Антонио Барраган (64'), Фидель Чавес (90')
Команда Хулена Лопетеги сохранила 4-ю строчку в турнирной таблице Примеры, имея в активе 48 очков. «Эльче» продолжает занимать предпоследнее 19-е место, набрав 21 очко.