«Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:1, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 55-й минуте открыли гости. После подачи с левого фланга атаки от Монреаля в центр штрафной «Реала» Порту опередил Менди и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

На 89-й минуте Лукас Васкес получил пас пяткой от Вальверде на правом краю штрафной «Сосьедада» и прострелил в центр чужой штрафной, откуда Жуниор Винисиус ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Реал Сосьедад 1:1 Голы: 0:1 Порту Кристиан (55'), 1:1 Винисиус Жуниор (89') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 76'), Каземиро, Марко Асенсио (Родриго, 61'), Иско (Винисиус Жуниор, 61'), Мариано Диас (Уго Дуро, 61') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Модибо Саньян, 82'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Порту Кристиан (Андер Барренечеа, 72'), Микель Оярсабаль, Андер Гевара, Давид Сильва (Айэн Муньос, 85'), Мартин Субименди, Александер Исак (Карлос Фернандес, 82') Предупреждение: Андони Горосабель (76')

«Реал» находится на третьей строчке в таблице Примеры. «Реал Сосьедад» после этой победы вышел на пятое место.