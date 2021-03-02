ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ВаранТрансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • 00:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 20:34
    • Спицов сломал руку после падения на тренировке
  • 20:17
    • Новичок «Краснодара» повредил крестообразные связки колена
  • 19:47
    • Вратарь «Зенита» выбыл из строя на месяц
  • 18:56
    • СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»
    Все новости спорта

    «Реал» спасся от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»

    «Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 55-й минуте открыли гости. После подачи с левого фланга атаки от Монреаля в центр штрафной «Реала» Порту опередил Менди и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

    На 89-й минуте Лукас Васкес получил пас пяткой от Вальверде на правом краю штрафной «Сосьедада» и прострелил в центр чужой штрафной, откуда Жуниор Винисиус ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Реал Сосьедад 1:1
    Голы: 0:1 Порту Кристиан (55'), 1:1 Винисиус Жуниор (89') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 76'), Каземиро, Марко Асенсио (Родриго, 61'), Иско (Винисиус Жуниор, 61'), Мариано Диас (Уго Дуро, 61') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Модибо Саньян, 82'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Порту Кристиан (Андер Барренечеа, 72'), Микель Оярсабаль, Андер Гевара, Давид Сильва (Айэн Муньос, 85'), Мартин Субименди, Александер Исак (Карлос Фернандес, 82') Предупреждение: Андони Горосабель (76')

    «Реал» находится на третьей строчке в таблице Примеры. «Реал Сосьедад» после этой победы вышел на пятое место.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» в очередной раз порадует себя победой?
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Как сыграют две «Боруссии»?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ювентус» не потеряет очки в матче с «орлятами»
  • «Ювентус» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры