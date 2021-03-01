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    Тухель: «Челси» был очень близок к победе над «МЮ»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал исход матча против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это была качественная игра между двумя очень сильными командами. В первом тайме нам пришлось непросто, но в целом игра была равной. Во втором тайме мне казалось, что "Челси" действительно силен.

    Думал, что мы были ближе к победе, но уровень игры был высок. В плане игры я доволен. В первом тайме мы были недостаточно хороши в плане атаки и пространства. В перерыве мы сказали не беспокоиться. Мы были очень близки к победе.

    Мы принимаем результат. Я полностью доволен. Против команды вроде "МЮ" много моментов не получить», — цитирует Тухеля BBC Sport.

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 50 очков. «Челси» находится на пятой строчке таблицы АПЛ, набрав 44 очка.

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