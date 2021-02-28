«Монако» — «Брест»: счет матча 2:0, обзор голов

в домашнем матче 27-го тура французской Лиги 1 одержал победу над— 2:0.

На 30-й минуте «монегаски» имели отличный шанс выйти вперед, но Виссам Бен Йеддер не смог реализовать пенальти.

Хозяева все-таки открыли счет на 75-й минуте усилиями Стевана Йоветича. Победную точку на 89-й минуте поставил Кевин Фолланд.

Российский полузащитник Александр Головин, который вышел на замену на 59-й минуте, записал себе в актив две результативные передачи.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Брест 2:0 Голы: 1:0 Стеван Йоветич (76'), 2:0 Кевин Фолланд (90') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси (Джибриль Сидибе, 80'), Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Caio Henrique, Юссуф Фофана (Сеск Фабрегас, 69'), Рубен Агилар (Александр Головин, 60'), Кевин Фолланд, Софьян Диоп (Крепин Дьятта, 60'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 60') Брест: Готье Ларсоннёр, Lilian Brassier, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль (Жюльен Фоссюрье, 81'), Жеан Лукас, Харис Белькебла (Ромен Филиппото, 81'), Поль Бастьен Лан, Франк Онора (Ирвин Кардона, 73'), Ромен Февр, Стив Мунье (Гаэтен Шарбонье, 74') Предупреждения: Гильермо Марипан (28'), Крепин Дьятта (85')

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает четвертое место (55 очков), а «Брест» — 13-е (31 очко).