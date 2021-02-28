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    «Хетафе» в большинстве крупно обыграл «Валенсию»

    «Хетафе» — «Валенсию»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 3:0.

    «Хетафе»
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    «Хетафе»

    В составе победителей отличились полузащитники Мауро Арамбарри и Карлес Аленья, и нападающий Хайме Мата.

    Отметим, что с 51-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Муктар Дьякаби.

    Полузащитник клуба из Валенсии Денис Черышев не участвовал в матче из-за травмы.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Валенсия 3:0
    Голы: 1:0 Мауро Арамбарри (39'), 2:0 Хайме Мата (55'), 3:0 Карлос Аленья (87') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако (Софьян Шакла, 64'), Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Аллан Ньом (Карлос Аленья, 85'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (Давид Тимор, 85'), Неманья Максимович, Хайме Мата (Такэфуса Кубо, 85'), Энес Унал (Хуан Эрнандес, 73') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Карлос Солер (Кристиан Олива, 81'), Даниэль Васс, Урош Рачич (Кевин Гамейро, 68'), Ли Кан Ин, Юнус Муса (Уго Гильямон, 54'), Максимилиано Гомес (Патрик Кутроне, 81') Предупреждения: Тьерри Корреа (6'), Энес Унал (14'), Даконам Ортега Дьене (29'), Эрик Кабако (31'), Марк Кукурелья (57'), Аллан Ньом (76'), Хосе Гайя (76') Удаление: Муктар Дьякаби (51')

    «Хетафе» победил впервые за последние семь матчей, команда находится на 13-м месте. «Валенсия» расположилась строчкой ниже.

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