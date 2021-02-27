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    Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон»

    «Дижон» — ПСЖ: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Дижон Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 27-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал гостевую победу над «Дижоном» — 4:0.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    Уже на 6-й минуте счет открыл нападающий гостей Мойзе Кин. На 32-й минуте Килиан Мбаппе увеличил счет, реализовав пенальти.

    На 51-й минуте французский форвард оформил дубль, а решающую точку поставил Данилу Перейра на 82-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Дижон — ПСЖ 0:4
    Голы: 0:1 Мойзе Кин (6'), 0:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (32'), 0:3 Килиан Мбаппе (51'), 0:4 Перейра Данилу (82') Дижон: Антони Расьоппи, Саша Боэ, Нгонда Музинга, Джонатан Панцо (Alex Dobre, 61'), Сену Кулибали, Бруно Экеле Манга, Папе Шейк (Жордан Мари, 71'), Эрик Эбимбе (Фредерик Саммаритано, 75'), Берсант Целина, Мусса Конате (Рожер Ассале, 61'), Мама Бальде ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Килиан Мбаппе, Рафинья (Идрисса Гана Гейе, 82'), Перейра Данилу (Edouard Michut, 89'), Андер Эррера, Юлиан Дракслер, Мойзе Кин (Пабло Сарабия, 72') Предупреждения: Эрик Эбимбе (25'), Берсант Целина (31'), Мойзе Кин (34')

    Парижане набрали 57 очков и вышли на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» — 20-й (15).

    3 марта «ПСЖ» сыграет в гостях с «Бордо», который проиграл «Мецу» (1:2) в параллельной встрече. «Дижон» в этот же день встретится с «Брестом».

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