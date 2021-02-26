Луческу отреагировал на выход киевского «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ

Главный тренер киевскогопрокомментировал победу над(1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья (1:1) и украинский коллектив прошел дальше.

«После первого тайма говорил ребятам: "Мы хорошо обороняемся, но при отборе мяча у нас не получается выход в атаку". Мы спешили, суетились и делали ненужные передачи и касания. Хотели слишком быстро вывести форвардов на ударную позицию. Однако после перерыва мы исправились и начали больше контролировать мяч с угрозой воротам.

Если бы летом кто-то говорил, что мы пробьемся в 1/8 финала, никто бы не поверил. Все-таки "Динамо" растет от матча к матчу, молодые ребята растут. Из-за давления футболисты совершают ошибки, однако понемногу все равно прибавляют», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.