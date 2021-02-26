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    «Рома» — «Брага»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Португальская «Брага» потерпела гостевое поражение от римской «Ромы» (1:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Рома»
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    «Рома»

    Счет в матче открыли хозяева — на 23-й минуте отличился Эдин Джеко. А на 74-й минуте Карлес Сайоль удвоил преимущество «Ромы».

    На 87-й минуте хавбек римлян Бриан Кристанте срезал мяч в свои ворота, но в компенсированное время Борха Майораль снял все вопросы о победителе.

    Отметим, что на 72-й минуте Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти в ворота «Браги».

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Рома — Брага 3:1
    Голы: 1:0 Эдин Джеко (24'), 2:0 Карлес Перес (75'), 2:1 Бриан Кристанте (автогол) (88'), 3:1 Борха Майораль (90') Рома: Пау Лопес, Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Бруно Перес, Педро Родригес (Генрих Мхитарян, 77'), Гонсало Вильяр (Лоренцо Пеллегрини, 46'), Жордан Верету (Леонардо Спинаццола, 59'), Амаду Диавара, Стефан Эль-Шаарави (Карлес Перес, 59'), Эдин Джеко (Борха Майораль, 67') Брага: Тьягу Са, Зе Карлуш, Витор Тормена, Нуну Секейра (Кристиан Борха, 70'), Роланду, Жоау Новайш, Nicolas Gaitan (Рикарду Орта, 60'), Лукас Пиазон (Франсержио, 60'), Андре Орта, Андраж Шпорар (Абель Руис, 60'), Вендерсон Галено (Эрнани Инфанди, 77') Предупреждение: Жордан Верету (57')

    Первый матч закончился победой «Ромы» со счетом 2:0, по сумме двух матчей римский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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