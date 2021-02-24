Тоттенхэм — Вольфсберг. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.02.2021)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Джо Харт, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Стивен Бергвейн, Винисиус.
«Вольфсберг»: Мануэль Куттин, Gustav Henriksson, Доминик Баумгартнер, Лука Лочошвили, Жонатан Шерцер, Михаэль Линдль, Кай Штрацниг, Кристофер Верницниг, Михаэль Новак, Шейку Дьенг, Дарио Визингер.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.
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