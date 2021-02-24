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    Тоттенхэм — Вольфсберг. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.02.2021)

    «Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Тоттенхэм Вольфсберг Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч «Тоттенхэм» — «Вольфсберг».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Джо Харт, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Стивен Бергвейн, Винисиус.

    «Вольфсберг»: Мануэль Куттин, Gustav Henriksson, Доминик Баумгартнер, Лука Лочошвили, Жонатан Шерцер, Михаэль Линдль, Кай Штрацниг, Кристофер Верницниг, Михаэль Новак, Шейку Дьенг, Дарио Визингер.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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