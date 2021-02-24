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    «Шпоры» вновь победят и пропустят

    «Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Прогноз и ставка (к. 2.38) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вольфсберг»
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    Гарет Бейл
    В среду, 24 февраля, лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с австрийским «Вольфсбергом» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 20:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Вольфсберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 20:00 Вольфсберг Вольфсберг
  • Вольфсберг
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    «Тоттенхэм»

    Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Австрии, принес разгромную победу английскому коллективу со счетом 4:1, забившему еще в первом тайме три безответных гола.

    После этого поединка «шпоры» проиграли в дерби «Вест Хэму» (1:2) в рамках АПЛ и опустились на девятую позицию чемпионата Англии, отставая на семь пунктов от еврокубковой зоны.

    Это фиаско стало для них третьим подряд на внутренней арене. 10 декабря лондонцы в 1/8 финала Кубка страны уступили по итогам овертайма «Эвертону» (4:5 ОТ) и были разгромлены 0:3 «Ман Сити» в первенстве.

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    В этом еврокубковом сезоне «Тоттенхэм» провел уже девять встреч, где победил в семи из них при одной ничьей и поражении, забив в этих играх 26 мячей, а пропустил девять голов.

    «Вольфсберг»

    На групповой стадии Лиги Европы соперниками «Вольфсберга» были ЦСКА, «Фейеноорд» и загребское Динамо. Австрийский клуб набрал десять очков и занял второе место.

    Отметим, что «волки», являющиеся середняками австрийского чемпионата, уже в третий раз играют в Лиге Европы и впервые смогли пробиться в стадию в плей-офф.

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    • Перед этим поединком коллектив обыграл в чемпионате страны на выезде «Штурм» (2:1), что стало второй викторией подряд в рамках первенства, туром ранее с таким же счетом была обыграна дома «Адмира».

    В текущем евросезоне «Вольфсберг» провел семь встреч, выиграв в трех из них при одном ничейном результате и трех фиаско, забито восемь мячей, пропущено десять.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тоттенхэм» — 1.25, победа «Вольфсберга» — 6.50, ничья — 12.50.

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    Проход: «Тоттенхэма» — 1.01; «Вольфсберг» — 50.00.

    Исход первого матча превращает эту игру в пустую формальность, что позволит хозяевам испытать ближайший резерв, который также наверняка победит, но и не сможет удержать свои ворота на замке.

    Наша ставка на эту игру — П1 + обе забьют.

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