ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 16-22 февраля
  • 13:33
    • «Ростов» объявил об уходе Еременко
  • 16:05
    • «Севилья» намерена приобрести нападающего «Зенита»
  • 15:38
    • Устюгов может полностью пропустить ЧМ
  • 15:06
    • Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Краснодара» и загребского «Динамо»
  • 12:32
    • Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов отпустить его в другой клуб
    Все новости спорта

    Игрокам «Тоттенхэма» не нравятся методы работы Моуринью

    Футбол Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Футболисты «Тоттенхэм» все сильнее недовольны методами работы главного тренера команды Жозе Моуринью, утверждает The Athletic.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    По данным издания, некоторые ветераны «шпор» с ностальгией вспоминают сотрудничество с Маурисио Почеттино.

    Отмечается, что игроки атаки считают, что Моуринью слишком сильно сконцентрирован на игре в обороне во время тренировок, а также слишком жестко требует избегать ошибок.

  • СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона
  • Читайте по теме

    • Многие из атакующих футболистов до сих пор полагаются на атакующие комбинации, внедренные еще при Почеттино, поскольку португалец не предложил никакой альтернативы.

    «Тоттенхэм» по итогам 24 туров чемпионата Англии набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделала ли «Бавария» работу над ошибками?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Матч «Атлетико» — «Челси» будет скудным на голы
  • «Атлетико» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Стоит ждать голы и от «павлин», и от «святых»?
  • «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бирмингем — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  24.87
  • Суперэкспресс на еврокубки 23-25 февраля
  • Послезавтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры