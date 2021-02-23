Игрокам «Тоттенхэма» не нравятся методы работы Моуринью

Футболисты «Тоттенхэм» все сильнее недовольны методами работы главного тренера команды, утверждает The Athletic.

По данным издания, некоторые ветераны «шпор» с ностальгией вспоминают сотрудничество с Маурисио Почеттино.

Отмечается, что игроки атаки считают, что Моуринью слишком сильно сконцентрирован на игре в обороне во время тренировок, а также слишком жестко требует избегать ошибок.

Многие из атакующих футболистов до сих пор полагаются на атакующие комбинации, внедренные еще при Почеттино, поскольку португалец не предложил никакой альтернативы.

«Тоттенхэм» по итогам 24 туров чемпионата Англии набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.