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    СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона

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    Глава «Тоттенхэма» Дэниел Леви не планирует увольнять главного тренера Жозе Моуринью до окончания сезона, утверждает ESPN.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Английские и португальские СМИ все чаще стали сообщать о возможном уходе 58-летнего специалиста в связи с тем, что «шпоры» опустились на девятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Проблема в том, что увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» примерно в 30 миллионов фунтов. У него есть контракт до 2023 года.

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    • Лондонцы все еще надеются, что португалец приведет команду к трофеям: в апреле «шпоры» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги, кроме того, они выступают в Лиге Европы.

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