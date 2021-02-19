СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона

Глава «Тоттенхэма»не планирует увольнять главного тренерадо окончания сезона, утверждает ESPN.

Английские и португальские СМИ все чаще стали сообщать о возможном уходе 58-летнего специалиста в связи с тем, что «шпоры» опустились на девятое место в турнирной таблице АПЛ.

Проблема в том, что увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» примерно в 30 миллионов фунтов. У него есть контракт до 2023 года.

Лондонцы все еще надеются, что португалец приведет команду к трофеям: в апреле «шпоры» сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги, кроме того, они выступают в Лиге Европы.