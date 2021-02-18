«Вольфсберг» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:3, обзор голов

Австрийскийпотерпел домашнее поражение от лондонского(1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 13-й минуте открыли гости — отличился Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарет Бейл.

На 28-й минуте уже сам Бейл отличился забитым мячом, а шесть минут спустя Лукас Моура сделал счет крупным.

На 55-й минуте в ворота английского клуба был назначен пенальти, который реализовал Михаэль Линдль, но Винисиус Мораис на 88-й минуте восстановил отрыв «шпор».

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Вольфсберг — Тоттенхэм 1:4 Голы: 0:1 Сон Хын Мин (13'), 0:2 Гарет Бэйл (28'), 0:3 Лукас Моура (34'), 1:3 Михаэль Линдль (пенальти) (55'), 1:4 Винисиус (88') Вольфсберг: Александр Кофлер, Жонатан Шерцер, Доминик Баумгартнер, Михаэль Новак (Марио Павелич, 81'), Luka Lochoshvili, Михаэль Линдль, Свен Шпранглер (Guram Giorbelidze, 66'), Кристофер Верницниг, Matthaeus Taferner (Gustav Henriksson, 46'), Деян Йовелич (Шейку Дьенг, 66'), Dario Vizinger (Kai Stratznig, 46') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Гарет Бэйл (Эрик Ламела, 65'), Мусса Сиссоко (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 78'), Деле Алли (Tanguy Ndombele, 78'), Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 65'), Сон Хын Мин (Винисиус, 46') Предупреждения: Деле Алли (42'), Мусса Сиссоко (54'), Свен Шпранглер (62')

Ответный матч пройдет 25 февраля в Лондоне.