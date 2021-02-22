ПСЖ — «Монако»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 26-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Монако» со счетом 0:2.

Гости открыли счет уже на шестой минуте игры — отличился Софьян Диоп. А на 51-й минуте забил Гильермо Марипан.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 80-й минуте встречи.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Монако 0:2 Голы: 0:1 Софьян Диоп (6'), 0:2 Гильермо Марипан (51') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава, Алессандро Флоренци, Леандро Даниэль Паредес (Перейра Данилу, 73'), Андер Эррера (Марко Верратти, 55'), Идрисса Гана Гейе (Рафинья, 55'), Килиан Мбаппе, Мауро Икарди (Юлиан Дракслер, 73'), Мойзе Кин Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Caio Henrique, Юссуф Фофана, Рубен Агилар (Джибриль Сидибе, 80'), Кевин Фолланд (Фоде Балло, 90'), Софьян Диоп (Александр Головин, 80'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 71') Предупреждения: Орельен Чуаэми (15'), Идрисса Гана Гейе (45'), Преснел Кимпембе (50'), Леандро Даниэль Паредес (57'), Килиан Мбаппе (90')

«ПСЖ» находится на третьем месте в таблице чемпионата Франции, «Монако» расположился строчкой ниже.