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    Генич: «Спартак» на сборах произвел скомканное впечатление

    Футбол Спартак Динамо Кубок России Футбол России
    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Прошлый матч между этими командами был не очень событийным. Шварц хорошо подготовил своих ребят к той встрече, где-то динамовцы были ближе победе, но индивидуальные действия Романа Зобнина помогли "Спартаку" не проиграть.

    Я видел "Спартак" на сборах, и он произвел скомканное впечатление. Тедеско пробовал разные варианты, в том числе переходил на игру в два центральных защитника.

    "Динамо" я наблюдал в матче с "Рубином", и мне динамовцы понравились, но был неприятный звоночек — поражение от "Сочи".»Спартак« неделю готовился к дерби в суровых российских условиях, а "Динамо" прямо из Турции выйдет на поле в воскресный мороз. Думаю, шансы 50 на 50», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля, начало — в 19:30 мск.

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