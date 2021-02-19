ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
  • 00:53
    • «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
  • 23:33
    • «Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля
  • 22:48
    • Гол и пас Бейла помогли «Тотенхэму» обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы
  • 00:57
    • «Наполи» проиграл «Гранаде» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Губерниев: Наш футбол плох, это товар для внутреннего пользования

    Футбол Краснодар Динамо Загреб Лига Европы Футбол России Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал домашнее поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    «О футболе не забываем! "Краснодар" показал довольно интересный футбол. Пытался именно играть! Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а точнее не проигрывать "Загребу" дома.

    Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике: русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования.

  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Краснодара» от загребского «Динамо»
  • Сегодня

    • "Краснодару" спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже "меньшие" братья все объяснили...», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев выйдет в финал Australian Open?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Фиалки» продемонстрируют стартовую активность?
  • «Фиорентина» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Ткачи» украсят второй тайм голами?
  • «Брест» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры