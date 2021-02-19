Губерниев: Наш футбол плох, это товар для внутреннего пользования

Известный комментаторпрокомментировал домашнее поражение «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«О футболе не забываем! "Краснодар" показал довольно интересный футбол. Пытался именно играть! Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а точнее не проигрывать "Загребу" дома.

Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике: русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования.

"Краснодару" спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже "меньшие" братья все объяснили...», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.