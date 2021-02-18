«Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля

«Тамбов» 19 февраля снимется с розыгрыша чемпионата России, если не сможет договориться с футболистами по зарплате.

Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Общаемся, обсуждаем с ребятами. Если не договоримся, команда завтра снимется с чемпионата. Завтра все решится. Если договоримся и откроют заявку, у нас есть ребята, которых будем заявлять, и будем играть на кубок.

Завтра будет решение и по кубку, и по тому, продолжит ли команда выступление в чемпионате. Если сможем договориться, будем доигрывать. Если нет — все, команда снимается», — приводит слова Худякова ТАСС.

В пятницу, 19 февраля, состоится заседание комиссии РФС по лицензированию, где будет рассмотрена ситуация с «Тамбовом».