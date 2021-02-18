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    «Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля

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    «Тамбов» 19 февраля снимется с розыгрыша чемпионата России, если не сможет договориться с футболистами по зарплате.

    Павел Худяков
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    Павел Худяков

    Об этом заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

    «Общаемся, обсуждаем с ребятами. Если не договоримся, команда завтра снимется с чемпионата. Завтра все решится. Если договоримся и откроют заявку, у нас есть ребята, которых будем заявлять, и будем играть на кубок.

    Завтра будет решение и по кубку, и по тому, продолжит ли команда выступление в чемпионате. Если сможем договориться, будем доигрывать. Если нет — все, команда снимается», — приводит слова Худякова ТАСС.

  • СМИ: «Тамбов» решил сняться с Кубка России
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