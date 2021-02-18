Мартынович надеется исправить ситуацию в Загребе

Капитан «Краснодара»подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«Не знаю, насколько закономерен результат. Проиграли эту игру, допустили слишком много ошибок у своих ворот. Допустили ошибки, о которых разговаривали, к которым готовились, и просили этого не делать. В центре много потерь ненужных было. Много контратак поймали.

Товарищеские игры есть товарищеские игры. Официальные — совсем другое. Но на это сетовать не стоит. Надо было выходить и добиваться лучшего результата.

Будем готовиться и оптимистически настраиваться на следующий матч, чтобы постараться исправить ситуацию.

Шансы есть всегда. Надо верить, вам тоже надо верить, что мы сможем это сделать», — сказал Мартынович в эфире телеканала «Матч Премьер».