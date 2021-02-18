Мартынович надеется исправить ситуацию в Загребе

Александр Мартынович Фото: globallookpress.com
«Не знаю, насколько закономерен результат. Проиграли эту игру, допустили слишком много ошибок у своих ворот. Допустили ошибки, о которых разговаривали, к которым готовились, и просили этого не делать. В центре много потерь ненужных было. Много контратак поймали.
Товарищеские игры есть товарищеские игры. Официальные — совсем другое. Но на это сетовать не стоит. Надо было выходить и добиваться лучшего результата.
Будем готовиться и оптимистически настраиваться на следующий матч, чтобы постараться исправить ситуацию.
Шансы есть всегда. Надо верить, вам тоже надо верить, что мы сможем это сделать», — сказал Мартынович в эфире телеканала «Матч Премьер».