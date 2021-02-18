Лопетеги: «Севилья» не заслуживала поражения в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Севильи»прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нехороший результат. Домашнее поражение от дортмундцев позитивным быть не может, но одна игра у нас еще есть, и мы намерены воспользоваться этой возможностью. Полетим с притязаниями и надеждами на успех. Поражения мы не заслуживали, но у них один из лучших игроков мира, который все и изменил. Кара оказалась избыточной.

В перерыве у нас в команде произошла перезагрузка. Мы выжали из себя все, что могли, и находили возможности, чтобы отыграться. Нам нужно будет быстро оправиться и подняться на предстоящие бои.

Мы заслуживали ничьей, еще одного забитого мяча. В первом тайме нас наказывали каждый раз за прорыв [в нашу штрафную].

Мы не смогли уберечься от их перехватов и теряли мячи там, где этого можно было избежать, чтобы не пропустить. Ошибки случаются, и нас за них наказали. Зато из второго тайма я могу вынести для себя и наш настрой, и отношение к делу, и характер, и вообще всю проделанную командой работу. Контратак у дортмундцев почти не стало, а ведь это непросто — играть против них при счете 1:3.

Во втором тайме мы кое-что подправили. Был трудный момент — нельзя забывать о том, что у них футболисты мирового класса получили много пространства для контратак. И Холанд, и Санчо, и Ройс — против каждого пришлось нелегко, но команда отработала хорошо. На это ушла уйма сил, и очень жаль, что мы за это не были вполне заслуженно вознаграждены», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.