Холанд: Забили три на выезде, — замечательно. Эти голы нам помогут

Бомбардир дортмундской «Боруссии», оформивший дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(3:2), поделился впечатлениями после победы.

«Даже не представляю, с чем это связано: с мотивацией, азартом или чем-нибудь еще, — но сегодня мы были больше вовлечены в игру, чем в своих предыдущих матчах.

И это хорошо. Нехорошо то, что пропустили два мяча, а вот то, что забили три на выезде, — просто замечательно. Эти голы нам помогут.

У нас был хороший план на игру. Эдин [Терзич] нас подготовил: я много с ним общался.

Он говорил, что сегодня игра будет моей и что свои шансы в атаке я получу. Я все выполнил. Для нас это важная победа.

Нам необходимо быстро восстановиться. У нас впереди на выходных важнейшая игра. Нужно уловить сегодняшний позитивный настрой, поскольку мы должны добиться победы и в следующем матче.

Но выиграть сегодня в Испании было очень приятно», — сказал игрок в интервью DAZN.