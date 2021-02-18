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    Холанд: Забили три на выезде, — замечательно. Эти голы нам помогут

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    Бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2), поделился впечатлениями после победы.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    «Даже не представляю, с чем это связано: с мотивацией, азартом или чем-нибудь еще, — но сегодня мы были больше вовлечены в игру, чем в своих предыдущих матчах.

    И это хорошо. Нехорошо то, что пропустили два мяча, а вот то, что забили три на выезде, — просто замечательно. Эти голы нам помогут.

    У нас был хороший план на игру. Эдин [Терзич] нас подготовил: я много с ним общался.

    Он говорил, что сегодня игра будет моей и что свои шансы в атаке я получу. Я все выполнил. Для нас это важная победа.

    Нам необходимо быстро восстановиться. У нас впереди на выходных важнейшая игра. Нужно уловить сегодняшний позитивный настрой, поскольку мы должны добиться победы и в следующем матче.

    Но выиграть сегодня в Испании было очень приятно», — сказал игрок в интервью DAZN.

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