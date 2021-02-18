«Эвертон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Фил Фоден, Рияд Марез и Бернарду Силва.
Автором единственного мяча клуба из Ливерпуля стал Ришарлисон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Манчестер Сити 1:3
Голы: 0:1 Филип Фоден (32'), 1:1 Ришарлисон (37'), 1:2 Рияд Марез (63'), 1:3 Бернарду Силва (77') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина (Шеймус Коулман, 18'), Бен Годфри, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби (Хамес Родригес, 69'), Том Дэвис (Джошуа Кинг, 69'), Ришарлисон Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 90'), Бернарду Силва, Филип Фоден, Рахим Стерлинг (Кевин Де Брёйне, 80'), Габриэл Жезус, Рияд Марез Предупреждения: Abdoulaye Doucoure (28'), Ришарлисон (45'), Рахим Стерлинг (67')
одопечные Хосепа Гвардиолы упрочили свое лидерство в таблице АПЛ, опережая своих ближайших преследователей «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» на 10 очков.
«Эвертон» находится на седьмой строчке.