Динамо К — Брюгге. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Динамо К»: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Артём Беседин.
«Брюгге»: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдер Баланта, Набиль Дирар, Давид Окереке, Руд Вормер, Charles De Ketelaere, Бас Дост.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Динамо К» — «Брюгге» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Брюгге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брюгге» со счетом 0:2.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брюгге» со счетом 0:2.
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