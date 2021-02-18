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    Динамо К — Брюгге. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

    «Динамо К» — «Брюгге». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Динамо Киев Брюгге Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 18:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч «Динамо К» — «Брюгге».

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    Составы команд:

    «Динамо К»: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Артём Беседин.

    «Брюгге»: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдер Баланта, Набиль Дирар, Давид Окереке, Руд Вормер, Charles De Ketelaere, Бас Дост.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Динамо К» — «Брюгге» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо К» — «Брюгге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.57.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Брюгге» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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