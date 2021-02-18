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    «Динамо» воспользуется проблемами «Брюгге»?

    «Динамо» К — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 2.57) на футбольную Лигу Европы 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Брюгге»
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    «Динамо» Киев
    Киевское «Динамо» сыграет на своем поле с бельгийским «Брюгге» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля в Киеве, начало — в 20:55 мск. «Динамо» К — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:55 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.50
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  • 2.75
  • Ставка!
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    «Динамо»

    «Динамо» попало в плей-офф Лиги Европы через групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне заняли третье в группе, где их соперниками были «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош».

    Как и ожидалось, очки команда Мирчи Луческу смогла набрать только в матчах против «Ференцвароша». «Динамо» обыграло венгерский клуб в домашней встрече со счетом 1:0, а гостях была зафиксирована ничья — 2:2.

    Но самым запоминающимся стал выездной матч «Динамо» против «Барселоны». Несмотря на поражение, вице-чемпион Украины показал очень приличную игру. Во всяком случае, далеко не всем удается создавать такое количество моментов у каталонских ворот.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В первом официальном матче после паузы «Динамо» одержало волевую победу над «Олимпиком». Игра проходила в сложнейших погодных условиях, в Киеве сейчас настоящая зима со снегом и морозами.

    «Брюгге»

    Тем временем «Брюгге» тоже оказался в Лиге Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Только в отличие от «Динамо», бельгийский клуб до последнего претендовал даже на попадание в плей-офф ЛЧ.

    Осенью «Брюгге» не смог набрать очки только в матчах против дортмундской «Боруссии», которой дважды уступил со счетом 2:0.

    А вот в матчах с «Зенитом» команда Филиппа Клемана одержала две яркие победы. На своем поле лидер текущего чемпионата Бельгии разгромил питерский клуб со счетом 3:0.
    Кроме того, «Брюгге» дважды сыграл вничью с «Лацио», что тоже многих удивило.

    Все прогнозы на футбол

    «Брюгге» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, при этом существенно опережая ближайшего преследователя.

    Победная серия «Брюгге» составляет уже десять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Брюгге» — за 2.84.

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    Изначально расклад в линии был в пользу бельгийцев, но во вторник стало известно, что в «Брюгге» зафиксирована вспышка коронавируса. Из-за этого игру в Киеве пропустят несколько ключевых футболистов, а также главный тренер. И пока рано говорить, что это последние случаи заражения в бельгийском клубе.

    И есть еще одна проблема, которая, скорее всего, в большей степени коснется футболистов «Брюгге». В день матча в столице Украины будет очень холодно. Динамовцы несколько дней назад уже играли по такой погоде, и теперь они хотя бы понимают, что их ждет, в отличие от соперника.

    Ставка - победа «Динамо» за 2.57. Помимо вышеперечисленных нюансов, не забываем также про фактор Луческу. Опытнейший румынский тренер обязательно что-нибудь придумает.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.40.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо» К — «Брюгге» 18.02.2021 в 20:55. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.57.
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