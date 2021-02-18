Киевское «Динамо» сыграет на своем поле с бельгийским «Брюгге» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля в Киеве, начало — в 20:55 мск. «Динамо» К — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» попало в плей-офф Лиги Европы через групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне заняли третье в группе, где их соперниками были «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош».

Как и ожидалось, очки команда Мирчи Луческу смогла набрать только в матчах против «Ференцвароша». «Динамо» обыграло венгерский клуб в домашней встрече со счетом 1:0, а гостях была зафиксирована ничья — 2:2.

Но самым запоминающимся стал выездной матч «Динамо» против «Барселоны». Несмотря на поражение, вице-чемпион Украины показал очень приличную игру. Во всяком случае, далеко не всем удается создавать такое количество моментов у каталонских ворот.

Календарь и таблица Лиги Европы

В первом официальном матче после паузы «Динамо» одержало волевую победу над «Олимпиком». Игра проходила в сложнейших погодных условиях, в Киеве сейчас настоящая зима со снегом и морозами.

«Брюгге»

Тем временем «Брюгге» тоже оказался в Лиге Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Только в отличие от «Динамо», бельгийский клуб до последнего претендовал даже на попадание в плей-офф ЛЧ.

Осенью «Брюгге» не смог набрать очки только в матчах против дортмундской «Боруссии», которой дважды уступил со счетом 2:0.

А вот в матчах с «Зенитом» команда Филиппа Клемана одержала две яркие победы. На своем поле лидер текущего чемпионата Бельгии разгромил питерский клуб со счетом 3:0.

Кроме того, «Брюгге» дважды сыграл вничью с «Лацио», что тоже многих удивило.

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«Брюгге» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, при этом существенно опережая ближайшего преследователя.

Победная серия «Брюгге» составляет уже десять матчей.

Прогноз и ставка

На «Динамо» в этом матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Брюгге» — за 2.84.

Изначально расклад в линии был в пользу бельгийцев, но во вторник стало известно, что в «Брюгге» зафиксирована вспышка коронавируса. Из-за этого игру в Киеве пропустят несколько ключевых футболистов, а также главный тренер. И пока рано говорить, что это последние случаи заражения в бельгийском клубе.

И есть еще одна проблема, которая, скорее всего, в большей степени коснется футболистов «Брюгге». В день матча в столице Украины будет очень холодно. Динамовцы несколько дней назад уже играли по такой погоде, и теперь они хотя бы понимают, что их ждет, в отличие от соперника.

Ставка - победа «Динамо» за 2.57. Помимо вышеперечисленных нюансов, не забываем также про фактор Луческу. Опытнейший румынский тренер обязательно что-нибудь придумает.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Динамо» больше 1,5 за 2.40.