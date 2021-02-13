«Гранада» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

в выездном матче 23-го тура испанской Примеры обыграл— 2:1.

«Матрасники» открыли счет на 63-й минуте усилиями Маркоса Льоренте, который получил мяч от Коке, подработал под левую и выстрелил с линии штрафной точно в правую «шестерку».

«Гранада» отыгралась спустя три минуты. Автором гола стал Янхель Эррера, но ему помог рикошет от Льоренте.

И все же на 74-й минуте мадридцы вернули себе минимальный перевес. В этот раз рикошет помог отличиться Анхелю Корреа.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Атлетико 1:2 Голы: 0:1 Маркос Льоренте (63'), 1:1 Янхель Эррера (66'), 1:2 Анхель Корреа (75') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье (Кина, 79'), Херман Санчес, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Ян Брис Этеки (Янхель Эррера, 58'), Дарвин Мачис (Alberto Soro, 79'), Анхель Монторо (Максим Гоналон, 69'), Кенеди (Антонио Пуэртас, 69'), Хорхе Молина Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа (Шиме Врсалько, 46'), Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Янник Карраско, Луис Суарес, Анхель Корреа Предупреждения: Луис Суарес (39'), Сауль Ньигес (43'), Стефан Савич (77'), Коке (89'), Янник Карраско (90')

В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» занимает первое место (54 очка), а «Гранада» — восьмое (30 очков).