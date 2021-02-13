ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио Мане и Мохаммед СалахАПЛ. «Лестер» выиграл у «Ливерпуля», «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом»
  • 17:23
    • «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю»
  • 12:34
    • Хачанов проиграл Берреттини в третьем круге Australian Open
  • 18:00
    • «Атлетико» в гостях обыграл «Гранаду»
  • 17:47
    • Экхофф — чемпионка мира в спринте, Казакевич — 19-я
  • 17:06
    • ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    «Атлетико» в гостях обыграл «Гранаду»

    «Гранада» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Атлетико» в выездном матче 23-го тура испанской Примеры обыграл «Гранаду» — 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Матрасники» открыли счет на 63-й минуте усилиями Маркоса Льоренте, который получил мяч от Коке, подработал под левую и выстрелил с линии штрафной точно в правую «шестерку».

    «Гранада» отыгралась спустя три минуты. Автором гола стал Янхель Эррера, но ему помог рикошет от Льоренте.

    И все же на 74-й минуте мадридцы вернули себе минимальный перевес. В этот раз рикошет помог отличиться Анхелю Корреа.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Атлетико 1:2
    Голы: 0:1 Маркос Льоренте (63'), 1:1 Янхель Эррера (66'), 1:2 Анхель Корреа (75') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье (Кина, 79'), Херман Санчес, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Ян Брис Этеки (Янхель Эррера, 58'), Дарвин Мачис (Alberto Soro, 79'), Анхель Монторо (Максим Гоналон, 69'), Кенеди (Антонио Пуэртас, 69'), Хорхе Молина Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа (Шиме Врсалько, 46'), Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте, Янник Карраско, Луис Суарес, Анхель Корреа Предупреждения: Луис Суарес (39'), Сауль Ньигес (43'), Стефан Савич (77'), Коке (89'), Янник Карраско (90')

    В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» занимает первое место (54 очка), а «Гранада» — восьмое (30 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уничтожит оборону «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Прервет ли ПСЖ свою беспроигрышную серию в матчах с «Ниццей»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Вторая игра России подарит много голов?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Специя — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Соболенко — Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры