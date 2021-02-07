«Дженоа» — «Наполи»: счет матча 2:1, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Горан Пандев. За гостей отличился Маттео Политано.
Футбол. Италия. Серия А
Дженоа — Наполи 2:1
Голы: 1:0 Горан Пандев (11'), 2:0 Горан Пандев (26'), 2:1 Маттео Политано (79') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Эдоардо Гольданига, Иван Радованович, Миха Зайц (Николо Ровелла, 87'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 68'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Леннарт Циборра, Горан Пандев (Gianluca Scamacca, 67'), Маттиа Дестро (Manolo Portanova, 78') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас (Амир Ррахмани, 69'), Диего Демме (Тьемуэ Бакайоко, 79'), Элиф Элмас, Пётр Зелиньски (Лоренцо Инсинье, 54'), Ирвин Лосано, Маттео Политано, Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 54') Предупреждения: Милан Бадель (29'), Леннарт Циборра (57'), Ирвин Лосано (74'), Мариу Руй (90')
«Наполи» продолжает удерживать пятую строчку в таблице Серии А. «Дженоа» поднялся на 14-ю строчку.