ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • 00:46
    • «Наполи» в гостях уступил «Дженоа»
  • 21:59
    • «Ювентус» взял верх над «Ромой»
  • 20:12
    • «Реал» вырвал победу у «Уэски» благодаря дублю Варана
  • 19:31
    • Дормундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу»
  • 19:27
    • Дубль Демирбая помог «Байеру» разгромить «Штутгарт»
    Все новости спорта

    «Наполи» в гостях уступил «Дженоа»

    «Дженоа» — «Наполи»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Дженоа» одержал домашнюю победу над «Наполи» со счетом 2:1.

    «Наполи»
    «Наполи»

    В составе победителей дубль оформил Горан Пандев. За гостей отличился Маттео Политано.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Наполи 2:1
    Голы: 1:0 Горан Пандев (11'), 2:0 Горан Пандев (26'), 2:1 Маттео Политано (79') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Эдоардо Гольданига, Иван Радованович, Миха Зайц (Николо Ровелла, 87'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 68'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Леннарт Циборра, Горан Пандев (Gianluca Scamacca, 67'), Маттиа Дестро (Manolo Portanova, 78') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас (Амир Ррахмани, 69'), Диего Демме (Тьемуэ Бакайоко, 79'), Элиф Элмас, Пётр Зелиньски (Лоренцо Инсинье, 54'), Ирвин Лосано, Маттео Политано, Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 54') Предупреждения: Милан Бадель (29'), Леннарт Циборра (57'), Ирвин Лосано (74'), Мариу Руй (90')

    «Наполи» продолжает удерживать пятую строчку в таблице Серии А. «Дженоа» поднялся на 14-ю строчку.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уничтожит «Ливерпуль»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Совершит ли ПСЖ реванш у «Марселя»?
  • «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Милан» устроит голевую феерию?
  • «Милан» — «Кротоне». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Милан — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры