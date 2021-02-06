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    Генич о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: Вышел и позанимался легкой атлетикой, бегом трусцой

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о дебюте Александра Кокорина за «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Кокорин сыграл 21 минуту в матче против миланского «Интера» (0:2).

    «Сколько бы я поставил Кокорину за дебют в "Фиорентине" по 10-балльной шкале? Я бы вообще не давал оценок в таком формате. Прочитал уже сказанное Игорем Шалимовым в эфире "Матч ТВ" — со всем этим можно согласиться.

    Александр провел на поле около 20 минут, сделал 9 передач, но вперед — только одну. То есть Кокорин вышел и позанимался легкой атлетикой, а именно — бегом трусцой. У него было по минимуму ускорений, где-то он попытался имитировать прессинг, подбегая к сопернику, но не вступая в отбор. Когда ему пошла первая передача, он попал под очень жесткий подкат Гальяирдини, а черед несколько минут проиграл борьбу в своей штрафной Шкриньяру.

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    • Все остальное время Кокорин разбрасывался на фланги и отыгрывался назад. У него практически не было шанса выйти на ударную позицию, плюс не всегда партнеры замечали российского нападающего. Может быть, к нему пока привыкают. Может, не совсем понимают, как его правильно использовать.

    Был момент, когда Амрабат мог сыграть на Кокорина, когда тот хорошо предлагал себя, но марокканец выбрал другой вариант, более сложный, — длинную передачу на правый фланг. Словом, у меня создалось ощущение, что партнеры пока не стараются активно подключать Кокорина передачами.

    Можно отметить движение Александра — когда он вышел, он практически не останавливался и всегда передвигался в одном темпе. Но в такой команде как "Фиорентина", судя по вчерашнему матчу, проявить себя Кокорину будет ой как не просто», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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