Федун ждет ответа «Аякса» по Промесу

Владелец «Спартака»рассказал о ходе переговоров по переходу нападающего «Аякса»

«Квинси Промес? Мяч на стороне "Аякса". Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что «Спартак» договорился с «Аяксом» по переходу 29-летнего форварда. Позднее управляющий директор «красно-белых» Евгений Мележиков объяснил, почему задерживается переход Промеса из амстердамской команды.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.