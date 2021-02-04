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    В «Спартаке» рассказали о переговорах с «Аяксом»

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    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Квинси Промеса из «Аякса».

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    Ранее стало известно, что «красно-белые» уже согласовали сумму трансфера с амстердамским клубом.

    «Вам все уже давным-давно сказали. Вы все знаете. Трансфер будет, если клубы договорятся. Имеем задержку, потому что "Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе. При любом решении суда.

    Мы хотим или разбить риски, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда — мы не хотим, чтобы эта была наша ответственность.

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    • Разговариваем, предлагаем варианты решения. Пока "Аякс" не идет на это. Мы куда-то спешим? Вроде бы нет. Подождем сейчас, потом возобновим переговоры. С "Аяксом" сумма согласована», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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