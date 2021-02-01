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    СМИ: «Спартак» близок к возвращению Промеса

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    «Спартак» и «Аякс» договорились об аренде форварда Квинси Промеса, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Квинси Промес
    Квинси Промес

    Москвичи заплатят за аренду нидерландского нападающего 500 тысяч евро, в дальнейшем «красно-белые» будут иметь право обязательного выкупа игрока за девять миллионов евро. Отмечается, что игрок 2 февраля прибудет на сбор «Спартака» в Дубай.

    Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан «народной команды» он выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

    В этом сезоне Промес в 25 матчах за «Аякс» забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

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