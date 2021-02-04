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    «Ливерпулю» и «Лейпцигу» не разрешили сыграть в Германии

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    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе немецкого клуба, информирует Sky Sports.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Федеральная полиция ФРГ 4 февраля сообщила клубу, что английская команда не получит разрешения на выезд в страну.

    В Германии запретили въезд всем прибывшим из районов, где зафиксированы случае мутировавшего штамма коронавируса, до 17 февраля, за исключением граждан или жителей страны.

    Запрет вступил в силу в субботу, 30 января, и было подтверждено, что для игроков «Ливерпуля» не будет особых условий.

    В УЕФА сообщили, что обсуждают решение c немецкой федерацией футбола и правительством Германии. Организация недавно изменила правила, поэтому первый матч может пройти в Англии. Игра также может состояться на нейтральном поле.

    Если «Ливерпулю» не будет выдано разрешение, а «Лейпциг» не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

    Встреча пары «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Германии запланирована на 16 февраля.

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