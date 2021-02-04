«Ливерпулю» и «Лейпцигу» не разрешили сыграть в Германии

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе немецкого клуба, информирует Sky Sports

Федеральная полиция ФРГ 4 февраля сообщила клубу, что английская команда не получит разрешения на выезд в страну.

В Германии запретили въезд всем прибывшим из районов, где зафиксированы случае мутировавшего штамма коронавируса, до 17 февраля, за исключением граждан или жителей страны.

Запрет вступил в силу в субботу, 30 января, и было подтверждено, что для игроков «Ливерпуля» не будет особых условий.

В УЕФА сообщили, что обсуждают решение c немецкой федерацией футбола и правительством Германии. Организация недавно изменила правила, поэтому первый матч может пройти в Англии. Игра также может состояться на нейтральном поле.

Если «Ливерпулю» не будет выдано разрешение, а «Лейпциг» не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Встреча пары «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Германии запланирована на 16 февраля.