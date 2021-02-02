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    МОК отклонил жалобу, поданную на президента ФИФА

    Футбол ФИФА Между тем
    Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил жалобу, поданную на ФИФА, а также на президента организации Джанни Инфантино.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    Жалобу на Инфантино подал в октябре 2020 года адвокат Филипп Ренц, представляющий интересы компании Sport 7.

    По мнению компании, занимающейся расследованием незаконной деятельности футбольных агентов, функционер нарушил несколько норм Олимпийской хартии.

    «Комиссия по этике МОК отметила, что жалоба, касающаяся трансферного рынка игроков, связана с руководством ФИФА, а не с отношениями между организациями.

    Таким образом, жалоба на ФИФА выходит за рамки компетенции МОК.

    Джанни Инфантино будучи членом МОК с 2020 года всегда и при любых обстоятельствах попадает в сферу применения кодекса этики МОК.

    Что касается обвинений в отношении руководства ФИФА, комиссия по этике МОК отметила, что жалоба относится только к общему анализу, связанному с руководством этой международной федерации, которая выходит за рамки сферы применения этического кодекса МОК», — говорится в заявлении МОК.

    Кроме того, жалоба была подана на Спортивный арбитражный суд (CAS), но МОК отклонил ее, так как это не входит в компетенцию комиссии по этике.

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