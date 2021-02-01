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    «Монако» с Головиным обыграло «Нант» на выезде

    «Нант» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 22-го тура чемпионата Франции «Нант» потерпел домашнее поражение от «Монако» со счетом 1:2.

    «Монако»
    «Монако»

    В составе победителей голами отметились Гильермо Марипан (45-я мнута) и Кевин Фолланд (60).

    За хозяев поля отличился Рено Эмон (83).

    Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Монако 1:2
    Голы: 0:1 Гильермо Марипан (45'), 0:2 Кевин Фолланд (61'), 1:2 Рено Эмон (83') Нант: Альбан Лафон, Николя Паллуа, Шарль Траоре (Деннис Аппиа, 34'), Жан-Шарль Кастеллетто, Sebastien Corchia, Андрей Жиротто, Маркус Режис Коко (Рено Эмон, 62'), Абдулайе Туре (Людовик Блас, 62'), Имран Луза (Педро Чиривелья, 62'), Моузес Саймон (Bridge Ndilu, 87'), Рандаль Коло Муани Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Кайо, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана (Флорентину Луиш, 80'), Крепин Дьятта (Александр Головин, 69'), Софьян Диоп (Фоде Балло, 90'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 69'), Кевин Фолланд (Пьетро Пеллегри, 80') Предупреждения: Крепин Дьятта (19'), Юссуф Фофана (29'), Деннис Аппиа (55'), Николя Паллуа (73'), Николя Паллуа (73'), Рено Эмон (90'), Флорентину Луиш (90')

    «Монако» набрал 42 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» с 18 очками занимает 17-е место.

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