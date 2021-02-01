Клопп: В нормальных условиях «Ливерпуль» не искал бы игрока в «Престоне»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал подписание защитникаиз

«Каждая ситуация создает определенные возможности.

Думаю, очевидно, что будь это нормальное трансферное окно без каких-либо происшествий, мы бы не искали в "Престоне" игрока для нашей команды. Это действительно маловероятно.

Но поскольку наши проблемы становились все более явными, когда мы увидели этого парня, мы воодушевились и подумали: "Вау".

Он всю жизнь играл в "Престоне", и мы видим в нем потенциал, видим навыки. Ему лишь 25, все еще впереди.

Мне многое нравится в его игре, он действительно хороший футболист: лидер "Престона", хорош в единоборствах, с высоким футбольным интеллектом, может выступать на разных позициях.

Для него это возможность проявить себя, но и для нас тоже это открывает возможности, так что было принято верное решение.

Он продемонстрировал уверенность в себе, согласившись на переход. Именно это нам и надо. Жду встречи с ним», — заявил Клопп клубной пресс-службе.