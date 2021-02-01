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    Клопп: В нормальных условиях «Ливерпуль» не искал бы игрока в «Престоне»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание защитника Бена Дэвиса из «Престона».

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Каждая ситуация создает определенные возможности.

    Думаю, очевидно, что будь это нормальное трансферное окно без каких-либо происшествий, мы бы не искали в "Престоне" игрока для нашей команды. Это действительно маловероятно.

    Но поскольку наши проблемы становились все более явными, когда мы увидели этого парня, мы воодушевились и подумали: "Вау".

    Он всю жизнь играл в "Престоне", и мы видим в нем потенциал, видим навыки. Ему лишь 25, все еще впереди.

    Мне многое нравится в его игре, он действительно хороший футболист: лидер "Престона", хорош в единоборствах, с высоким футбольным интеллектом, может выступать на разных позициях.

    Для него это возможность проявить себя, но и для нас тоже это открывает возможности, так что было принято верное решение.

    Он продемонстрировал уверенность в себе, согласившись на переход. Именно это нам и надо. Жду встречи с ним», — заявил Клопп клубной пресс-службе.

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