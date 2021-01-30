Примера. «Реал» примет «Леванте», «Барселона» сыграет с «Атлетиком»

С 29 января по 1 февраля состоятся матчи 21 тура испанской Примеры

«Вальядолид» — «Уэска» 1:3

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле уступил «Уэске» со счетом 3:1.

В составе победителей все три мяча забил Рафа Мир. За хозяев поля отличился Тони Суарес.

«Уэска» одержала вторую победу в сезоне и продолжает замыкать таблицу Ла Лиги. «Вальядолид» находится на 16-й строчке.

«Эйбар» — «Севилья»

30 января, 16:00 мск

«Реал Мадрид» — «Леванте»

30 января, 18:15 мск

«Валенсия» — «Эльче»

30 января, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

30 января, 23:00 мск

«Хетафе» — «Алавес»

31 января, 16:00 мск

«Кадис» — «Атлетико» М

31 января, 18:15 мск

«Гранада» — «Сельта»

31 января, 20:30 мск

«Барселона» — «Атлетик» Б

31 января, 23:00 мск

«Бетис» — «Осасуна»

1 февраля, 23:00 мск