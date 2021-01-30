Примера. «Реал» примет «Леванте», «Барселона» сыграет с «Атлетиком»

«Вальядолид» — «Уэска» 1:3
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле уступил «Уэске» со счетом 3:1.
В составе победителей все три мяча забил Рафа Мир. За хозяев поля отличился Тони Суарес.
«Уэска» одержала вторую победу в сезоне и продолжает замыкать таблицу Ла Лиги. «Вальядолид» находится на 16-й строчке.
«Эйбар» — «Севилья»
30 января, 16:00 мск
«Реал Мадрид» — «Леванте»
30 января, 18:15 мск
«Валенсия» — «Эльче»
30 января, 20:30 мск
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
30 января, 23:00 мск
«Хетафе» — «Алавес»
31 января, 16:00 мск
«Кадис» — «Атлетико» М
31 января, 18:15 мск
«Гранада» — «Сельта»
31 января, 20:30 мск
«Барселона» — «Атлетик» Б
31 января, 23:00 мск