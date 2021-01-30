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    Примера. «Реал» примет «Леванте», «Барселона» сыграет с «Атлетиком»

    Обзор матчей 21-го тура испанской Примеры

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    С 29 января по 1 февраля состоятся матчи 21 тура испанской Примеры

    «Вальядолид» — «Уэска» 1:3

    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле уступил «Уэске» со счетом 3:1.

    В составе победителей все три мяча забил Рафа Мир. За хозяев поля отличился Тони Суарес.

    «Уэска» одержала вторую победу в сезоне и продолжает замыкать таблицу Ла Лиги. «Вальядолид» находится на 16-й строчке.

    «Эйбар» — «Севилья»

    30 января, 16:00 мск

    «Реал Мадрид» — «Леванте»

    30 января, 18:15 мск

    «Валенсия» — «Эльче»

    30 января, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»

    30 января, 23:00 мск

    «Хетафе» — «Алавес»

    31 января, 16:00 мск

    «Кадис» — «Атлетико» М

    31 января, 18:15 мск

    «Гранада» — «Сельта»

    31 января, 20:30 мск

    «Барселона» — «Атлетик» Б

    31 января, 23:00 мск

    «Бетис» — «Осасуна»

    1 февраля, 23:00 мск

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