Игнатьев: Пока рано говорить о больших успехах Миранчука в Италии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что пока рано говорить о больших успехахв Италии

«Пока рано говорить о больших успехах Алексея Миранчука в Италии. Пока он не определяет игру "Аталанты". По мнению главного тренера команды, Алексей уступает ведущие позиции, он не игрок основного состава.

Понятно, что Миранчук — мастер, он обученный игрок. При этом Алексею не хватает запаса атлетизма, мощи, умения решать не только серьезные тактические задачи во время игры, но и выигрывать отдельные игровые эпизоды. В этом наш футбол уступает зарубежному футболу», — сказал Игнатьев «Р-Спорту».

Напомним, «Аталанта» в четвертьфинале Кубка Италии победила «Лацио» со счетом 3:2, Миранчук забил победный гол, проведя свой четвертый мяч за бергамцев.