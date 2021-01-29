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    Игнатьев: Пока рано говорить о больших успехах Миранчука в Италии

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что пока рано говорить о больших успехах Алексея Миранчука в Италии

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Пока рано говорить о больших успехах Алексея Миранчука в Италии. Пока он не определяет игру "Аталанты". По мнению главного тренера команды, Алексей уступает ведущие позиции, он не игрок основного состава.

    Понятно, что Миранчук — мастер, он обученный игрок. При этом Алексею не хватает запаса атлетизма, мощи, умения решать не только серьезные тактические задачи во время игры, но и выигрывать отдельные игровые эпизоды. В этом наш футбол уступает зарубежному футболу», — сказал Игнатьев «Р-Спорту».

    Напомним, «Аталанта» в четвертьфинале Кубка Италии победила «Лацио» со счетом 3:2, Миранчук забил победный гол, проведя свой четвертый мяч за бергамцев.

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